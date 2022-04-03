начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 03.04.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Шарлотт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Филадельфия Юнион»).

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