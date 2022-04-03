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    Дуглас Сантос: «Зенит» в каждом матче обязан побеждать

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    Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал ничью с «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ (0:0).

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Мы начали игру на низких скоростях, нам не хватало должной концентрации. Мы не должны играть так, как делали это в первом тайме. После перерыва начали действовать лучше, но этих вторых 45 минут оказалось недостаточно, чтобы забить гол. Должны проанализировать, что сегодня сделали не так, потому что "Зенит" в каждом матче обязан побеждать — любой другой результат расценивается как поражение.

    Сочинцы играют очень организованно, они хорошо блокировали наши забросы в штрафную, плотно действовали один в один. Было очень сложно вскрывать эту плотную оборону и развивать атаки. Но во втором тайме у нас стало получаться, стали возникать опасные моменты — и впредь мы должны играть именно так, как это было сегодня после перерыва», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.

    «Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 46 очков.

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