Дуглас Сантос: «Зенит» в каждом матче обязан побеждать

Бразильский защитник «Зенита»прокомментировал ничью с «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ (0:0).

«Мы начали игру на низких скоростях, нам не хватало должной концентрации. Мы не должны играть так, как делали это в первом тайме. После перерыва начали действовать лучше, но этих вторых 45 минут оказалось недостаточно, чтобы забить гол. Должны проанализировать, что сегодня сделали не так, потому что "Зенит" в каждом матче обязан побеждать — любой другой результат расценивается как поражение.

Сочинцы играют очень организованно, они хорошо блокировали наши забросы в штрафную, плотно действовали один в один. Было очень сложно вскрывать эту плотную оборону и развивать атаки. Но во втором тайме у нас стало получаться, стали возникать опасные моменты — и впредь мы должны играть именно так, как это было сегодня после перерыва», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 46 очков.