начнут матч в 17:00 в АПЛ, 02.04.2022.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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