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    Ваноли: Было тяжело из-за погоды

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    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение своей команды в матче 23 тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «В первом тайме было тяжело играть в футбол из-за погоды. Мы из-за этого хотели играть вертикально. Во втором тайме стало лучше.

    Нам нужно лучше было открываться в свободные зоны. У нас был отличный момент Соболева, после чего соперник забил гол, так бывает. Нам не нужно опускать голову, надо идти вперед.

    Неправда, что "Спартак" не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился. Просили оценить эту ситуацию. Карасев принял верное решение, ситуация стала лучше. Правильно сделали, что матч состоялся», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

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