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    Торонто — Нью-Йорк Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.04.2022 в 23:00 начнется матч в чемпионате МЛС Торонто — Нью-Йорк Сити

    Футбол MLS
    Торонто и Нью-Йорк Сити начнут матч в 23:00 в чемпионате МЛС, 02.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Торонто» — «Нью-Йорк Сити» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Нью-Йорк Сити». Коэффициент ставки — 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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