Начало матча «Локомотив» — «Спартак» отложено на час из-за снегопада

Решение о проведении матча 23-го тура чемпионата России междубудет принято в 20:30 мск.

Главный судья Сергей Карасев и делегат из-за сильнейшего снегопада отложили начало игры, которое изначально было запланировано на 19:30.

В пресс-службе «Спартака» заявили, что проведение матча в условиях снегопада представляет опасность для здоровья футболистов.

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», — сказал пресс-секретарь «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Главный судья Сергей Карасев и делегат Александр Пахомов выступают за то, чтобы сыграть матч, несмотря на снегопад и заснеженное поле.

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Тимур Журавель. По словам Журавеля, для принятия окончательного решения Карасеву может понадобиться еще полчаса.

Снегопад продолжается, на стадионе выпавшие осадки убирают сотрудники и техника.