«Ростов» уступил «Нижнему Новгороду»

В матче 23-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение от— 1:2.

На 7-й минуте матча нижегородцы вышли в контратаку, Ричи Эннин откликнулся на заброс Кравцова к штрафной, продвинулся вперёд и с острого угла пробил, направив мяч между ног вратаря, с рикошетом от ближней штанги.

Ростовчане отыгрались на 25-й минуте. Байрамян забросил мяч в нижегородскую штрафную, Полоз от лицевой прострелил вдоль вратарской, а Кирилл Щетинин здорово пробил в касание, отправив мяч в сетку ворот.

В добавленное к первому тайму время Эннин от левого края штрафной «Ростова» сделал мягкий заброс в район дальней штанги, куда набежал Дмитрий Стоцкий, в касание пробивший под перекладину.

РПЛ. 23-й тур Голы: Щетинин, 25 — Эннин, 7; Стоцкий, 45+1Ростов: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Поярков (Лангович, 66), Мелехин, Глебов, Байрамян (Комличенко, 67), Тугарев (Голенков, 83), Щетинин, Полоз, Соу (Сухомлинов, 67)Нижний Новгород: Нигматуллин, Масоэро, Юлдошев (Ткачук, 62), Каккоев, Гоцук, Кравцов, Калинский, Берковский (Шарипов, 46), Стоцкий (Миладинович, 87), Эннин (Горбунов, 74), СулеймановПредупреждения: Поярков, 9’. Тугарев, 52’ — Миладинович, 89’

«Нижний Новгород» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 12-м месте. У команды Валерия Карпина 22 очка.

Календарь и таблица РПЛ

6 апреля «Ростов» сыграет дома против «Крыльев Советов», а подопечные Александра Кердакова через три дня примут на своем поле «Динамо». .Stat1Match «Ростов» — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:2)