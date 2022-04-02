«Ростов» уступил «Нижнему Новгороду»

На 7-й минуте матча нижегородцы вышли в контратаку, Ричи Эннин откликнулся на заброс Кравцова к штрафной, продвинулся вперёд и с острого угла пробил, направив мяч между ног вратаря, с рикошетом от ближней штанги.
Ростовчане отыгрались на 25-й минуте. Байрамян забросил мяч в нижегородскую штрафную, Полоз от лицевой прострелил вдоль вратарской, а Кирилл Щетинин здорово пробил в касание, отправив мяч в сетку ворот.
В добавленное к первому тайму время Эннин от левого края штрафной «Ростова» сделал мягкий заброс в район дальней штанги, куда набежал Дмитрий Стоцкий, в касание пробивший под перекладину.
«Нижний Новгород» набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 12-м месте. У команды Валерия Карпина 22 очка.
6 апреля «Ростов» сыграет дома против «Крыльев Советов», а подопечные Александра Кердакова через три дня примут на своем поле «Динамо». .Stat1Match «Ростов» — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:2)