начнут матч в 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 02.04.2022.

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Ростов» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Нижний Новгород» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ростов»).

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