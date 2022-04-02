В 15:30 02.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «КамАЗ» — «Нефтехимик» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «КамАЗ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

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