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    Мохамед Эльнени покинет «Арсенал» летом свободным агентом. Им интересовался ЦСКА

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    Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени покинет клуб летом на правах свободного агента, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

    Мохамед Эльнени
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    Мохамед Эльнени

    Ранее им интересовался московский ЦСКА. Стороны даже договорились о трансфере, но сделка сорвалась.

    «Галатасарай» пытался подписать египтянина ещё в сентябре, но тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Также стало известно что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.

    Эльнени провёл в текущем сезоне за «Арсенал» 10 матчей, в которых смог отдать одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года.

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