Мохамед Эльнени покинет «Арсенал» летом свободным агентом. Им интересовался ЦСКА

Полузащитник лондонского «Арсенала»покинет клуб летом на правах свободного агента, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере»

Ранее им интересовался московский ЦСКА. Стороны даже договорились о трансфере, но сделка сорвалась.

«Галатасарай» пытался подписать египтянина ещё в сентябре, но тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Также стало известно что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.

Эльнени провёл в текущем сезоне за «Арсенал» 10 матчей, в которых смог отдать одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года.