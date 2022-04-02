В 19:30 02.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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