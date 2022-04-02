«Локомотив» — «Спартак» : прогноз, составы, коэффициенты

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Марадишвили, Бабкин, Бека Бека, Керк, Изидор, Кухта.
Запасные: Гильерме, Матюнин, Ненахов, Черный, Рыбус, Рыбчинский, Куликов, Петров, Карпукас, Зинович.
«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс, Промес, Бакаев, Николсон.
Запасные: Свинов, Воклво, Жиго, Рсссказов, Чернов, Денисов, Классен, Пруцев, Игнатов, Ларссон, Соболев.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.21, на успех «Локомотива» — 3.96, на ничью — 3.54. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
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