«Локомотив» вырвал победу у «Спартака» в столичном дерби

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

На 42-й минуте спартаковцы совершили перехват, Бакаев из глубины сделал заброс вперёд, Промес выскочил на ворота, ушёл в сторону и пробил низом. Мампасси вместе с мячом влетел в сетку, однако после просмотра ВАР гол отменили, так как Квинси был в офсайде.

Счет был открыт на 85-й минуте. Изидор получил пас перед штрафной «Спартака», убрал под правую и нанёс роскошный обводящий удар в дальний угол. Максименко не дотянулся.

Отметим, что игра началась с часовым опозданием из-за обильного снегопада в Москве. Главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение о проведении матча в последний момент.

РПЛ. 23-й тур Гол: Изидор, 85«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян (Рыбус, 74), Марадишвили, Бабкин (Петров, 61), Бека-Бека, Керк, Изидор, Кухта (Рыбчинский, 90)«Спартак»: Максименко, Кофрие, Литвинов, Джикия (Жиго, 54), Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев (Соболев, 65), Николсон (Игнатов, 78)Предупреждения: Бека-Бека, 24; Бабкин, 58; Марадишвили, 80; Изидор, 90 — Кофрие, 49

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 27 очками уже десятый..Stat1Match «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)