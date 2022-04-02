«Локомотив» вырвал победу у «Спартака» в столичном дерби

На 42-й минуте спартаковцы совершили перехват, Бакаев из глубины сделал заброс вперёд, Промес выскочил на ворота, ушёл в сторону и пробил низом. Мампасси вместе с мячом влетел в сетку, однако после просмотра ВАР гол отменили, так как Квинси был в офсайде.
Счет был открыт на 85-й минуте. Изидор получил пас перед штрафной «Спартака», убрал под правую и нанёс роскошный обводящий удар в дальний угол. Максименко не дотянулся.
Отметим, что игра началась с часовым опозданием из-за обильного снегопада в Москве. Главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение о проведении матча в последний момент.
«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 27 очками уже десятый..Stat1Match «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)