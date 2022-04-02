В 19:30 02.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Спартак» — «Локомотив» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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