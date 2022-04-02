Кержаков: Победили «Ростов» за счет желания, самоотдачи, правильных действий в обороне

Главный тренер «Нижнего Новгорода»прокомментировал победу над(2:1) в 23-м туре Премьер-лиги.

«Мы представляли, что нас ждет сложный матч. Знали, как будет действовать соперник. В первом тайме сыграли так, как и планировали.

Забили быстрый гол, использовав момент, который наигрывали на тренировках. Понимали, что будут еще шансы и воспользовались одним из них. Реализация моментов порадовала.

Что касается Эннина, то ему надо было забить первый гол, который поможет Ричи обрести уверенность. Мы знали его сильные качества и никогда не сомневались в нем.

За счет чего победили? За счет желания, самоотдачи, правильных действий в обороне. По-другому на этом уровне играть нельзя. Мы каждый матч стараемся проводить на максимуме своих возможностей.

Ребятам огромное спасибо за то, что они играли сердцем, душой и одержали заслуженную победу», — приводит слова Кержакова сайт клуба.