Карпин — о поражении от «Нижнего Новгорода»: Сложно играть против команды, которая все время обороняется

Главный тренер «Ростова»прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против(1:2).

«Наши игроки уезжали и в молодежную, и в первую сборную, но списывать результат на какую-то нагрузку — неправильно.

Байрамян — единственный, кто выпадал из процесса, остальные уже с прошлого воскресенья готовились к играм в нормальном режиме.

Чего не хватает, чтобы взламывать оборону соперника? Мастерства. Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем.

Мне показалось, что во втором тайме [мы] бежали более агрессивно. Другое дело, что в первом тайме иногда было пространство, куда бежать, во втором тайме "Нижний Новгород" оборонялся у своей штрафной, бежать было некуда.

Возможно сверху казалось по-другому. Сложно играть против команды, которая все время обороняется, но с точки зрения физики, мне кажется, все великолепно.

Думаю, что дело не в подстриженности поля, а в его поливе. Из-за погодных условий поле высыхало слишком быстро, мяч не ходил так, как хотелось бы», — приводятся слова Карпина на сайте клуба.