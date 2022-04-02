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    Карпин — о поражении от «Нижнего Новгорода»: Сложно играть против команды, которая все время обороняется

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:2).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Наши игроки уезжали и в молодежную, и в первую сборную, но списывать результат на какую-то нагрузку — неправильно.

    Байрамян — единственный, кто выпадал из процесса, остальные уже с прошлого воскресенья готовились к играм в нормальном режиме.

    Чего не хватает, чтобы взламывать оборону соперника? Мастерства. Нужно больше работать. Не мытьем, так катаньем.

    Мне показалось, что во втором тайме [мы] бежали более агрессивно. Другое дело, что в первом тайме иногда было пространство, куда бежать, во втором тайме "Нижний Новгород" оборонялся у своей штрафной, бежать было некуда.

    Возможно сверху казалось по-другому. Сложно играть против команды, которая все время обороняется, но с точки зрения физики, мне кажется, все великолепно.

    Думаю, что дело не в подстриженности поля, а в его поливе. Из-за погодных условий поле высыхало слишком быстро, мяч не ходил так, как хотелось бы», — приводятся слова Карпина на сайте клуба.

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