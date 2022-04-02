ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом
  • 12:06
    • Наталья Непряева выиграла масс-старт на 30 км в рамках ЧР по лыжным гонкам
  • 09:53
    • «Клипперс» набрали 153 очка в матче с «Милуоки», «Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану»
  • 08:28
    • Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    Конте хочет, чтоб «Тоттенхэм» сохранил Кейна

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о будущем нападающего команды Гарри Кейна.

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    «Конечно, я бы хотел, чтобы Гарри остался в "Тоттенхэме". Было бы очень важно хорошо завершить сезон. Он игрок, которого каждый тренер хочет видеть в своей команде. У нас с Гарри отличная связь. Он топ-игрок», — цитирует Конте спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

    Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». За основную команду форвард играет с 2011 года, несколько раз он уходил в аренду. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн сыграл в 28 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

    После 29 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 51 очко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Локо» безвыигрышную серию «Спартака»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Беспроигрышная плей-офф серия ЦСКА не прервется в «Ледовом»?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «МЮ» потеряет очки в домашней игре с «Лестером»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры