В 17:00 02.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Челси» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Брентфорд». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брентфорд»).

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