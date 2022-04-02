начнут матч в 19:30 в чемпионате Германии по футболу, 02.04.2022.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «РБ Лейпциг»).

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