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    Защитник «Челси» Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

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    Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной», сообщает Football Insider.

    Андреас Кристенсен
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    Андреас Кристенсен

    По информации источника, Кристенсен перейдёт в каталонский клуб после окончания сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила 25-летнему датскому защитнику контракт, рассчитанный до июня 2027 года.

    Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 16 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

    «Барселона» в 28 матчах набрала 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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