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    Степашин: У Смолова в «Динамо» третья молодость

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    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил успехи нападающего Федора Смолова.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «У Федора это уже третья молодость. Я помню его 19-летним, сейчас он в "Динамо" пришел как к себе домой и хочет показать, что является настоящим футболистом.

    У нас следующая игра с "Краснодаром", надеюсь, он в матче с этим соперником раскроется. Тем более он там становился одним из лучших игроков», — приводит слова Степашина ТАСС.

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  • 26/03/2022

    • Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» во время паузы в чемпионате России. В четырех матчах за бело-голубых он забил три гола.

    Матч «Краснодар» — «Динамо» пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск.

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