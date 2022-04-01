Степашин: У Смолова в «Динамо» третья молодость

Член совета директоров «Динамо»оценил успехи нападающего

«У Федора это уже третья молодость. Я помню его 19-летним, сейчас он в "Динамо" пришел как к себе домой и хочет показать, что является настоящим футболистом.

У нас следующая игра с "Краснодаром", надеюсь, он в матче с этим соперником раскроется. Тем более он там становился одним из лучших игроков», — приводит слова Степашина ТАСС.

Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» во время паузы в чемпионате России. В четырех матчах за бело-голубых он забил три гола.

Матч «Краснодар» — «Динамо» пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск.