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    Шунин: Иностранные футболисты «Динамо» не хотят уходить из команды

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    Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что иностранные футболисты не собираются покидать команду, несмотря на непростую ситуацию.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и подписывать соглашения с иностранными командами.

    «Клуб готов ждать этих футболистов, сказал им, что готов ждать столько, сколько нужно, главное, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если хотите взять паузу — сколько нужно, мы не будем давить, контракты действуют, только возвращайтесь, мы вами дорожим. Это показатель отношения клуба к игрокам, команде.

    Второй момент — у нас собралась такая команда, которую никто не хочет покидать, потому что даже в такой сложной ситуации мы одна семья, один коллектив, мы помогаем друг другу двигаться дальше, несмотря на то что происходит.

    Многим иностранцам действительно непросто, уверен, что дома им говорят: "Возвращайтесь, всё плохо в России, зачем вам находиться здесь?". Но я уверен, что эти ребята говорят обратное, что им здесь хорошо и они не хотят уезжать», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски намерен уйти из команды по окончании сезона.

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