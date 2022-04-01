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    Парфенов: «Спартаку» нужно посмелее сыграть с «Локо», хочется видеть яркий футбол

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    Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от предстоящей игры красно-белых с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Хотелось бы увидеть яркий футбол, болельщики обеих команд хотят результата, но, когда его нет, хочется увидеть яркую игру, получить удовольствие от матча, чтобы команды играли в футбол.

    Не хотелось бы видеть сильно закрытую игру, на "Спартак" никакого давления не оказывается, ведь команда идет на девятом месте, нужно посмелее и активнее играть, чтобы радовать своих болельщиков.

    Если не будешь рисковать, то на девятом месте и останешься, поэтому хотелось бы увидеть смелую игру, причем с двух сторон, потому что у "Локомотива", в принципе, такая же ситуация, им также нужно и уверенность вернуть, и отношение болельщиков.

    Сложно сказать, кто будет фаворитом, ведь была пауза в чемпионате, за которую можно было привести себя в порядок, наладить какие-то моменты.

    Я не думаю, что уход Айртона [из "Спартака" во "Фламенго"] является какой-то проблемой, есть игроки, которые могут заменить, это же не футболист, который отвечал за общий результат, будет возможность проявить себя кому-то другому.

    За счет чего "Спартак" может победить? У команды больше опытных футболистов, более сыгранная команда не в плане результата, а игровых действий, все-таки у "Локомотива" состав значительно поменялся, также непонятно, что там с тренером.

    У "Локомотива" произошло такое потрясение, поэтому преимущество у "Спартака" в стабильности во всех моментах», — приводит слова Парфенова ТАСС.

    Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:30 мск.

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