ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВторое пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ?
  • 12:10
    • «МЮ» объявил о продлении контракта с Бруну
  • 11:40
    • «Челси» продлил контракт с капитаном команды
  • 11:04
    • «Реал» договорился с «Шахтером» об аренде бразильского защитника
  • 10:18
    • Сборная России проведет два товарищеских матча с Белоруссией
    Все новости спорта

    Непомнящий: Дзюба делает непозволительные вещи — обзывает игроков, смеется над ними

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Известный тренер Валерий Непомнящий раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Дзюба из тех, кто позволяет себе непозволительные вещи, обзывает игроков, смеется над ними.

    Однажды кричит мне: "Валерий Кузьмич, какого черта (в оригинале использовано более грубое слово — прим.) вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!" А там футболист на десять лет старше него. Говорю: "Извини, забыл тебя спросить. Теперь будем работать вместе".

    Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится.

    Хотя, конечно, надо понимать — не все ребята из "Спартака" и не все могут прыгнуть выше головы.

    Кого Дзюба подкалывал в "Томи"? Всех подряд. Но особенно своего лучшего друга Валерия Климова. У них разница в возрасте лет десять, а он ему: Ты старая кляча, старый пердун! Все в таком духе», — приводит слова Непомнящего Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьют в Казани?
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры