Непомнящий: Дзюба делает непозволительные вещи — обзывает игроков, смеется над ними

Известный тренерраскритиковал поведение нападающего «Зенита»

«Дзюба из тех, кто позволяет себе непозволительные вещи, обзывает игроков, смеется над ними.

Однажды кричит мне: "Валерий Кузьмич, какого черта (в оригинале использовано более грубое слово — прим.) вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!" А там футболист на десять лет старше него. Говорю: "Извини, забыл тебя спросить. Теперь будем работать вместе".

Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится.

Хотя, конечно, надо понимать — не все ребята из "Спартака" и не все могут прыгнуть выше головы.

Кого Дзюба подкалывал в "Томи"? Всех подряд. Но особенно своего лучшего друга Валерия Климова. У них разница в возрасте лет десять, а он ему: Ты старая кляча, старый пердун! Все в таком духе», — приводит слова Непомнящего Sport24.