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    Известный агент пытается пристроить Левандовски в «Барселону» или «ПСЖ»

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, скорее всего, покинет мюнхенскую команду уже этим летом.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    По информации известного журналиста Кристиана Фалька, Левандовски далек от того, чтобы продлить контракт с «Баварией».

    Более того, агент поляка Пини Захави постоянно общается с «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» по поводу возможного перехода футболиста.

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    • Ранее сообщалось, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт. Позже в клубе опровергли эту информацию, но ситуация по-прежнему остается неопределенной.

    Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон.

    Напомним, по данным испанских СМИ, Левандовски уже дал согласие на переход в «Барселону».

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