Известный агент пытается пристроить Левандовски в «Барселону» или «ПСЖ»

Нападающий «Баварии», скорее всего, покинет мюнхенскую команду уже этим летом.

По информации известного журналиста Кристиана Фалька, Левандовски далек от того, чтобы продлить контракт с «Баварией».

Более того, агент поляка Пини Захави постоянно общается с «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» по поводу возможного перехода футболиста.

Ранее сообщалось, что «Бавария» до сих пор не предложила Левандовски новый контракт. Позже в клубе опровергли эту информацию, но ситуация по-прежнему остается неопределенной.

Действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. 33-летний футболист зарабатывает 25 миллионов евро за сезон.

Напомним, по данным испанских СМИ, Левандовски уже дал согласие на переход в «Барселону».