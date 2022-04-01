В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шиманьски

Представители московского «Динамо» дали комментарий по поводу слухов о возможном уходепо окончании сезона.

«Не видим смысла комментировать многочисленные слухи. Шиманьски вернулся из сборной, провёл тренировки, в том числе сегодня с утра — и сейчас вместе с остальными игроками находится на пути в Краснодар на игру ближайшего тура» — сообщили «Чемпионату» в «Динамо».

Ранее польское издание Pilka Nozna написало о том, что Шиманьски уведомил тренерский штаб о желании покинуть «Динамо».

В нынешнем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.