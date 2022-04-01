Конте поделился мнением о шансах «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма»поделился мнением о том, есть ли у его команды шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«Если говорить о шансах попасть в Лигу чемпионов, могу точно сказать, что сделать это будет очень сложно. Я вижу значительный прогресс по истечении пяти месяцев своей работы. Мы должны продолжать борьбу до самого конца. У нас есть шансы достичь этой цели, такие задачи необходимы.

Выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне — это важно для меня, клуба, игроков, фанатов. Для нас всех это важно. Потому что играть в Лиге чемпионов — это не то же самое, что играть в Лиге Европы или Лиги конференций. Это серьёзная цель по многим причинам. Но правильно будет напомнить, что эта цель очень и очень сложна. Мы не единственная команда, которая хочет попытаться совершить это чудо», — цитирует Конте Sky Sports.

Сейчас «Тоттенхэм» занимает 5 место в таблице АПЛ с 51 очком на счету.