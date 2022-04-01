«МЮ» объявил о продлении контракта с Бруну

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с португальским футболистом рассчитано до лета 2026 года, сообщает пресс-служба «МЮ».

Известный журналист Фабрицо Романо пишет о том, что Фернандеш теперь входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды.

В текущем чемпионате Англии Фернандеш провел 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Бруну перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из лиссабонского «Спортинга».

Напомним, сообщалось, что Криштиану Роналду хочет, чтобы тренером «МЮ» стал Рубен Аморим из «Спортинга».