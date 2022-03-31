Источник: Спартак« может отказаться от всех легионеров со следующего сезона

Руководство московскогоиз-за финансовых проблем рассматривает несколько векторов стратегического развития, утверждает Sport24.

Существует вариант, при котором с сезона-2022/23 «Спартак» откажется от всех легионеров, оставив в команде только российских игроков.

На данный момент в московском клубе числятся 10 иностранных футболистов: защитники Самюэль Жиго (до конца сезона), Айртон (в аренде в «Фламенго») и Максимилиано Кофрие, полузащитники Виктор Мозес, Квинси Промес, Кристофер Мартинс и Йоррит Хендрикс (в аренде в «Фейеноорде»), нападающие Эсекиель Понсе (в аренде в «Эльче»), Йордан Ларссон и Шамар Николсон.