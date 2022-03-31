Семак: Ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал возвращениев расположение питерской команды.

Ловрен еще ни разу не играл за «Зенит» после зимней паузы в чемпионате России. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, хорват пропустил недавние матчи из-за травмы.

Тем не менее, Ловрен был вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи со Словенией и Болгарией. Сообщалось, что он хочет разорвать контракт с «Зенитом».

«Разговаривают всегда много, но я ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с "Зенитом". Для нашей команды ничего не изменилось. На сегодня точно в его планах ничего такого нет», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Семак также сообщил, что Ловрен не сможет играть в предстоящих матчах из-за травмы.

В ближайшем матче «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча состоится 3 апреля, начало — в 19:00 мск.

Напомним, ранее на этой неделе в расположение «Зенита» вернулся бразильский полузащитник Вендел.