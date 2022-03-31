Семак о новом лимите на легионеров: Вряд ли что-то изменилось — восемь футболистов могут играть одновременно

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о новом формате лимита на легионеров в чемпионате России.

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут включать в заявку 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут выходить не больше восьми легионеров.

«Сложно строить какие-то планы о том, что будет. Что касается лимита, то именно этот вариант уже давно обсуждался и его приняли. Насколько клубы будут использовать количество мест для иностранцев — посмотрим.

По сути, наверное, вряд ли что-то изменилось — восемь футболистов могут играть одновременно. А так опция, связанная с большим количеством иностранцев... На сегодняшний день сказать что-либо сложно.

Можно более внимательно и правильно ответить на этот вопрос уже к концу чемпионата, [узнав], будут или нет изменения касаемо выступления российских клубов на европейской арене и национальной сборной на международной. Тогда можно будет более детально ответить на этот вопрос», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».