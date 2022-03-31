Невилл: Боюсь, как бы «Ливерпуль» не взял 3-4 трофея в этом сезоне

Экс-защитник «МЮ»высоко оценил шансына успех в этом сезоне.

«Я думаю, что он крайне опасен и добьется чего-то особенного.

Когда я смотрел его матч с "Арсеналом", все говорило о том, что "Ливерпуль" собирается выиграть АПЛ. Это был матч чемпионского уровня.

Я весь сезон выбирал "Манчестер Сити", так что буду придерживаться этого варианта и дальше, но я думаю, что в итоге чемпионат выиграет "Ливерпуль".

Он представляет собой угрозу и еще в двух турнирах, так что, думаю, в этом году команда добьется чего-то особенного.

Мне, как фанату "Манчестер Юнайтед", страшно говорить об этом, но "Ливерпуль" очень опасен. Я действительно волнуюсь из-за того, что он может взять 3-4 трофея», — сказал Невилл на мероприятии The Overlap.

Календарь и таблица АПЛ

После 29 туров АПЛ «Ливерпуль» с 69 очками идет вторым, на балл отставая от «Манчестер Сити» и на 10 баллов обгоняя идущий третьим «Челси».