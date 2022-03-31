ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Невилл: Боюсь, как бы «Ливерпуль» не взял 3-4 трофея в этом сезоне

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал
    Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл высоко оценил шансы «Ливерпуля» на успех в этом сезоне.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я думаю, что он крайне опасен и добьется чего-то особенного.

    Когда я смотрел его матч с "Арсеналом", все говорило о том, что "Ливерпуль" собирается выиграть АПЛ. Это был матч чемпионского уровня.

    Я весь сезон выбирал "Манчестер Сити", так что буду придерживаться этого варианта и дальше, но я думаю, что в итоге чемпионат выиграет "Ливерпуль".

    Он представляет собой угрозу и еще в двух турнирах, так что, думаю, в этом году команда добьется чего-то особенного.

    Мне, как фанату "Манчестер Юнайтед", страшно говорить об этом, но "Ливерпуль" очень опасен. Я действительно волнуюсь из-за того, что он может взять 3-4 трофея», — сказал Невилл на мероприятии The Overlap.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 29 туров АПЛ «Ливерпуль» с 69 очками идет вторым, на балл отставая от «Манчестер Сити» и на 10 баллов обгоняя идущий третьим «Челси».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Американцы оформят выход в финальную часть ЧМ
  • Коста-Рика — США. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Коста-Рика — США
  • Футбол
  • Сегодня в 04:05
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Панама — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 04:05
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айлендерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры