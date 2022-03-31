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    В «Милане» назвали сроки строительства нового стадиона

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    Президент «Милана» Паоло Скарони высказался о темпах строительства нового стадиона совместно с «Интером».

    В «Милане» назвали сроки строительства нового стадиона
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    В «Милане» назвали сроки строительства нового стадиона

    «Мы сделаем все необходимое, чтобы посмотреть, сможем ли мы наконец дать городу современный стадион, чего заслуживают эти два клуба. Это не значит, что, если всё затянется еще больше, мы не будем рассматривать другие варианты.

    Я предполагаю, что проект завершится к сезону-2027/2028 годах, не раньше. Если у нас будет стадион, подобный тому, который мы проектировали для Милана, мы сможем увеличить доходы и больше инвестировать в молодежь», — приводит слова Скарони Football Italia.

    Замедление реализации проекта связывают с бюрократией и скептическим отношением к крупным частным проектам. С подобными проблемами столкнулись «Рома» и «Фиорентина», которые стремятся обзавестись новыми стадионами.

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