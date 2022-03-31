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    Слуцкий: У «Рубина» сейчас новая команда. Не думаю, что вопрос в эмоциях

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию, которая происходит в клубе.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Удалось ли как-то эмоционально перезагрузиться во время этой паузы на игры сборных? Вопрос скорее в другом. По существу у нас сейчас новая команда. Нет семерых игроков, которые должны были быть ключевыми. Плюс дисквалифицированы Ломовицкий и Лисакович, поэтому нужно было тех футболистов, которые сейчас есть в команде, привести в какое-то более или менее равное состояние. Чтобы они поняли до конца тактические требования и всё остальное. Потому что не все играют в основных позициях, в каких-то амплуа у нас жесткий дефицит людей.

    Я не думаю, что вопрос стоял в эмоциональной составляющей. В эмоциональном плане стоит вопрос, если ты говоришь о цельной команде, и она испытывает какие-то различные проблемы. А сейчас, когда после трех матчей у тебя всё время меняется команда, я не думаю, что вопрос в эмоциях», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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