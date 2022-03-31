Кирьяков: Главный конкурент «Зенита» — ЦСКА, а не «Динамо»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтоснова станет победителем чемпионата России.

«Не скажу, что это последние метры — скорее, прямая средней дистанции. При этом, что касается лидера чемпионата — "Зенита", ему надо просто не терять концентрацию. И тогда он вряд ли потеряет то преимущество в 5 очков перед ближайшим преследователем, которое у него сейчас есть.

У петербуржцев все для этого имеется и вопрос с иностранцами выглядит намного лучше, чем у остальных.

"Зенит" сам себе соперник. Если не выдумает каких-то проблем, вряд ли кто-то сможет его остановить.

Да, в ближайшем туре у лидера матч с "Сочи", которому в первом круге "Зенит" проиграл дома, но вряд ли он упустит свое на "Фиште".

Что касается прямых конкурентов, то ЦСКА, пожалуй, действительно выглядит опаснее, поскольку весной все выигрывает. В "Динамо" тоже все неплохо, но оно, бывает, теряет очки — немного не хватает серьезной стабильности. Поэтому и говорю, что отрыв в пять очков позволяет "Зениту" чувствовать себя достаточно уверенно», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая на пять очков «Динамо» и на шесть ЦСКА.