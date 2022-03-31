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    Карпин рассказал о проблемах «Ростова» после ухода легионеров

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, с какими проблемами столкнулась команда после ухода легионеров.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Если это можно назвать проблемой. В обороне, как правило, играют опытные футболисты, а у нас сейчас в этой линии совсем молодые ребята: 18-летние Лангович и Мелехин, 20-летний Сильянов.

    Да и центр поля, так скажем, не самый опытный. Тому же Глебову, несмотря на то, что он уже провел почти 100 матчей за "Ростов", всего 22 года.

    Щетинину 20 лет, он провел две-три игры на высоком уровне. Да и Байрамян играет не на своей позиции. Причиной этого стал отъезд всех трех опорников — Хашимото, Кнудсена и Гиговича.

    Проблема количественного дефицита игроков на этой позиции стоит даже выше, чем качественный дефицит.

    Но если брать в расчет два последних выездных матча, то мы не уступили в них ни по игре, ни по результату. Могу сказать только слова благодарности ребятам», — приводит слова Карпина сайт «Ростова».

    В 23-м туре РПЛ команда Карпина 2 апреля дома сыграет с «Нижним Новгородом», начало — в 16:30 мск.

    «Ростов» занимает 12-е место в таблице чемпионата России (22 очка), команда из Нижнего Новгорода находится на 11-й позиции (24 очка).

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