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    Бускетс: Кессье — сильный футболист. Он обязательно поможет «Барселоне»

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    Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об игре полузащитника «Милана» Франка Кессье.

    Франк Кессье
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    Франк Кессье

    «Хави видел игру Кессье и согласился пригласить его. Я рад, что "Барселона" совершает трансферы, а игроки хотят к нам переходить. Он сильный футболист и поможет нам в будущем», — цитирует Бускетса спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

    Ранее появилась информация, что Кессье уже прошёл медицинское обследование в клинике в Лугано, а затем подписал контракт с «Барселоной», действие которого начнётся уже летом.

    В текущем сезоне Кессье принял участие в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он стал игроком «россонери» в июле 2019 года, перейдя из «Аталанты» за € 24 млн, сейчас его стоимость оценивается в € 45 млн.

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