ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Фомин: Еду в Краснодар с особыми чувствами, как и всегда

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Краснодар РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о подготовке к матчу 23-тура РПЛ против «Краснодара».

    Даниил Фомин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Фомин

    «Нас всегда настраивают на то, что самая важная игра — это ближайшая. Так что готовимся к матчу с "Краснодаром", а там как дальше будет посмотрим. Будем готовиться, тренироваться и играть.

    Как и всегда, будет тяжелый матч. Нужно приложить максимум усилий и постараться победить. Я знаю, что это любимая команда Грулева, так что самое главное, чтобы он играл, приносил голы и победы.

    Конечно, буду рад вернуться в город, на стадион. Так что еду с особыми чувствами», — приводит слова игрока сайт клуба.

    Фомин является воспитанником «Краснодара», за основную команду сыграл только один матч.

    25-летний защитник выступает в составе «Динамо» с августа 2020 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры