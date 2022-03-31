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    «МЮ» согласовал новый контракт с Бруну Фернандешем

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, португальский футболист продлит соглашение с «МЮ» до конца сезона-2026/2027.

    Ранее сообщалось, что в новом контракте Бруну с «красными дьяволами» будут значительно улучшены финансовые условия.

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    • В текущем чемпионате Англии Фернандеш провел 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

    Напомним, сообщалось, что Криштиану Роналду хочет, чтобы тренером «МЮ» стал Рубен Аморим из «Спортинга».

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