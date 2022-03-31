«МЮ» согласовал новый контракт с Бруну Фернандешем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, португальский футболист продлит соглашение с «МЮ» до конца сезона-2026/2027.

Ранее сообщалось, что в новом контракте Бруну с «красными дьяволами» будут значительно улучшены финансовые условия.

В текущем чемпионате Англии Фернандеш провел 27 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Напомним, сообщалось, что Криштиану Роналду хочет, чтобы тренером «МЮ» стал Рубен Аморим из «Спортинга».