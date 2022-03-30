Изидор стал лучшим игроком «Локомотива» в марте

Вильсон Изидор Фото: Twitter «Локомотива»
Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», игрок набрал 51,5% голосов, тем самым обойдя вратаря Даниила Худякова (21,4%) и полузащитника Дмитрия Баринова (13,5%).
В 4 матчах месяца Изидор забил 3 гола и отдал результативную передачу.
«Локомотив» с 34 очками занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.
Вильсон Изидор — лучший игрок марта! 🔝— «Локомотив» (@fclokomotiv) March 30, 2022
Форвард забил 3 гола в трёх матчах подряд и отдал одну голевую передачу 😎
Мощный старт нового «железнодорожника» 🚂
Так держать, Вильсон! 💪🏻 pic.twitter.com/HRvoeYoZLV