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    Изидор стал лучшим игроком «Локомотива» в марте

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    Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Издор стал лучим игроком команды по итогам марта.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», игрок набрал 51,5% голосов, тем самым обойдя вратаря Даниила Худякова (21,4%) и полузащитника Дмитрия Баринова (13,5%).

    В 4 матчах месяца Изидор забил 3 гола и отдал результативную передачу.

    «Локомотив» с 34 очками занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

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