Руд ван Нистелрой согласился возглавить ПСВ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Нидерландовстанет главным тренером ПСВ. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, голландец согласился возглавить клуб из Эйндховена. До сегодняшнего дня он не давал окончательного ответа.

На данный момент Руд возглавляет молодёжную команду ПСВ, но боссы клуба считают, что ван Нистелрой готов к тренерскому переходу во взрослый футбол.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.