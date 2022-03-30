начнут матч в 02:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу, 30.03.2022.

Последний матч между собой: «Перу» — «Парагвай» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Перу» — «Парагвай». Коэффициент ставки — 2.73 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Перу»).

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