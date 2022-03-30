Килиан Мбаппе: Побью рекорд Анри раньше, чем вы думаете

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франциивысказался о рекордепо количеству голов за национальную команду.

«Конечно, я хочу побить его рекорд. Я всегда хотел быть лучшим на клубном уровне и на уровне сборных, меня ждёт большая работа. Пока никто не побил рекорд Тьерри, но я думаю, что сделаю это раньше, чем вы думаете», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Сборная Франции разгромила ЮАР в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. За это время французский нападающий принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола. В составе команды он выиграл чемпионат мира в 2018 году, победив в решающем матче турнира национальную команду Хорватии.