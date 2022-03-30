Комппер назвал игроков, составляющих костяк команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива»рассказал об основных игроках команды.

«Я могу сказать, что в "Локомотиве" есть костяк, центральная ось, состоящая в основном из опытных игроков и определяющая нашу игру. Эта ось начинается с нашего вратаря — с Гильерме, который сейчас восстанавливается после травмы, он капитан команды. Что касается нашей линии обороны, то назову двух замечательных защитников, которые сыграли очень много матчей за свои сборные, сыграли очень много матчей за "Локомотив", — речь идет о Тине Едвае и Мацее Рыбусе. В средней линии — это Дмитрий Баринов.

Вице-капитан, который сейчас выполняет роль капитана. И к этой же когорте я могу причислить Рифата Жемалетдинова, который с каждой игрой берёт на себя всё бо́льшую и бо́льшую ответственность. Это игрок, у которого грандиозный, гигантский потенциал, он может вырасти в очень большого футболиста. Рифат очень сильно в этом отношении помогает, я его тоже причисляю к нашему костяку.

Две последние игры Рифат не только не избегал, а, наоборот, брал на себя ответственность, было видно, что это ему доставляло удовольствие, чувствуется, что игрок хочет вносить как можно больший вклад в игру "Локомотива". Это именно то, чего я жду от него.

Также могу выделить Яна Кухту. Это наш новичок. Но он зрелый игрок, который многое видел в футболе, — он уже стал частью нашей оси. Это 6 игроков, 6 ребят, от которых я жду очень многого, и которые, я надеюсь, будут помогать "Локомотиву" переносить на поле ту философию футбола, которую мы проповедуем», — цитирует тренера пресс-служба клуба.