Гнабри может уйти из «Баварии» в «Реал»

Вингер «Баварии»может покинуть команду по окончании сезона.

По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, серьезный интерес к Гнабри проявляет мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист не может договориться с «Баварией» о новом контракте. У сторон есть кардинальные разногласия по финансовым условиям. Гнабри хочет получать не меньше 15 миллионов евро за сезон, но «Бавария» не готова платить ему такие деньги.

В связи с этим «Бавария» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Гнабри провел в текущем чемпионате Германии 27 матчей, в которых забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.