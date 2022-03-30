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    Гнабри может уйти из «Баварии» в «Реал»

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    Вингер «Баварии» Серж Гнабри может покинуть команду по окончании сезона.

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    По информации известного немецкого журналиста Кристиана Фалька, серьезный интерес к Гнабри проявляет мадридский «Реал».

    Ранее сообщалось, что 26-летний футболист не может договориться с «Баварией» о новом контракте. У сторон есть кардинальные разногласия по финансовым условиям. Гнабри хочет получать не меньше 15 миллионов евро за сезон, но «Бавария» не готова платить ему такие деньги.

  • Источник: Левандовский дал согласие на переход в «Барселону»
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    • В связи с этим «Бавария» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

    Гнабри провел в текущем чемпионате Германии 27 матчей, в которых забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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