«Ювентус» хочет продлить контракт Перина

Голкипер туринского «Ювентуса»близок к достижению соглашения с «бьянконери» о новом контракте, сообщает издание Calciomercato.it.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года, а новое будет рассчитано до 2024 года.

Напомним, Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в восьми матчах за туринский клуб во всех турнирах, а в трех играх оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

«Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.