«Ювентус» хочет продлить контракт Перина

Маттиа Перин Фото: globallookpress.com
По информации источника, стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года, а новое будет рассчитано до 2024 года.
Напомним, Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в восьми матчах за туринский клуб во всех турнирах, а в трех играх оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
«Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.