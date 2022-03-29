В 19:00 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Финляндия U21» — «Хорватия U21» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хорватия U21» — «Финляндия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хорватия U21»).

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