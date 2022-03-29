Последний матч между собой: «Бельгия U21» — «Дания U21» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания U21» — «Бельгия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бельгия U21»).
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