ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто МанчиниКто, если не Зидан? Манчини может стать очередной ошибкой «ПСЖ»
  • 16:18
    • Роберто Манчини подтвердил, что останется тренером сборной Италии
  • 14:56
    • Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022
  • 14:25
    • Шамиль Тарпищев заявил, что Кубок Кремля состоится
  • 14:00
    • Матвей Елисеев снялся с чемпионата России по биатлону
  • 13:50
    • Депай может уйти из «Барселоны» летом, им интересуются «Тоттенхэм» и «Наполи»
    Все новости спорта

    Ефремов: Жиго сам играет жёстко, но когда его еле касаются — он валяется, будто его убили

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак Акрон
    Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов подверг критике манеру поведения на поле защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

    Самюэль Жиго
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Самюэль Жиго

    «Мне не очень нравится, как он играет. Он сильный футболист, но на поле ведёт себя некрасиво. Может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся — и он валяется, как будто его убили. Когда я играл за "Урал", в одном моменте коснулся его. Он упал, как будто я ему ноги оторвал», — приводит слова Ефремова Metaratings.

    В январе 2022 года Самуэль Жиго подписал контракт с «Марселем» и был отдан в обратную аренду «Спартаку» до конца сезона-2021/2022. Агент французского защитника заявил, что игрок не намерен покидать стан «красно-белых» досрочно, несмотря на разрешение ФИФА и УЕФА приостанавливать контракты с игроками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Португалия и Роналду тоже проиграют Северной Македонии?
  • Португалия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Хватит ли усилий Левандовски для победы над Швецией?
  • Польша — Швеция. Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Португалия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Молдавия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Франция — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры