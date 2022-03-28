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    Льорис: С приходом Конте в «Тоттенхэм» чувствует настоящий прогресс

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    Голкипер сборной Франции и «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал подписание в январе нового контракта с клубом.

    Уго Льорис
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    Уго Льорис

    «За два с половиной года мы знали взлёты и падения, неравномерность результатов. Но с приходом Конте мы чувствуем настоящий прогресс.

    У нас такое ощущение, что сейчас мы находимся в развитии. Думаю, мы будем готовы вернуться на своё место в Европе», — приводит слова Льориса Daily Mail.

    По новому контракту французский голкипер останется в клубе до 2024 года. Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года, куда перешёл из «Лиона» за € 12,6 млн. Ранее появилась информация, что «шпоры» заинтересованы в услугах вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

    «Тоттенхэм» в 27 матчах набрал 45 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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